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Niederösterreich

Hollabrunn: 1.600 Haushalte für 40 Minuten ohne Strom

Donnerstagmittag waren in der Stadtgemeinde Hollabrunn kurzzeitig 1.600 Haushalte ohne Strom - Schuld war ein defektes Kabel.
Sandra Frank
25.06.2026, 14:12

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Ortstafel Hollabrunn

Exakt um 12.11 Uhr waren etwa 1.600 Haushalte in Hollabrunn ohne Strom. Betroffen war auch die Katastralgemeinde Raschala und die sogenannte Gartenstadt, die Raschala und die Stadt verbindet.

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"Die meisten Kundinnen und Kunden konnten schon nach wenigen Minuten wieder versorgt werden", sagt EVN-Sprecher Michael Kovarik auf KURIER-Nachfrage, dass die EVN-Kollegen rasch gehandelt haben. 

40 Minuten ohne Strom

Grund für den Stromausfall war ein defektes Kabel in der Nähe des Hollabrunner Sportzentrums. Nach etwa 40 Minuten waren alle Haushalte wieder mit Strom versorgt. 

Hollabrunn
kurier.at, safran  | 

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