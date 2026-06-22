Notstrom im Spital: Stromausfall im Bezirk Waidhofen

Am Samstagabend waren mehrere Gemeinden im Bezirk Waidhofen an der Thaya rund 15 Minuten lang ohne Strom. Grund dafür waren Probleme bei einer Trafostation auf dem Gelände des Landesklinikums. Gegen 20 Uhr kam es zu einer starken Rauchentwicklung, wie die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen an der Thaya berichtet.

Ein Atemschutztrupp untersuchte den Traforaum, um die Ursache ausfindig zu machen. Dort wurde eine Wärmeentwicklung in einem der Schaltschränke festgestellt. Der Rauch konnte mithilfe von Druckbelüftern entfernt werden. Anschließend begutachteten Techniker die Anlage.

Zur Eingrenzung des Fehlers wurden Umschaltungen vorgenommen, damit das betroffene Gebiet auf anderem Wege mit Strom versorgt und der Trafo vom Netz genommen werden konnte. Währenddessen waren mehrere Orte von der Stromversorgung abgeschnitten. Auslöser war laut Angaben der Netz Niederösterreich ein technisches Gebrechen. Der entsprechende Schalter wurde getauscht.

Krankenhaus mit Aggregat versorgt

Zu den betroffenen Gebäuden zählte auch das Landesklinikum. Das Spital musste auf ein Notstromaggregat zurückgreifen. Die Feuerwehr brachte darüber hinaus ein zusätzliches Aggregat in Stellung, um die Versorgung gegebenenfalls sicherzustellen.