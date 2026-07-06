Stromausfall auf Kuba: Zehn Millionen Menschen betroffen

Das nationale Stromnetz auf Kuba ist nach Angaben des Netzbetreibers UNE am Montagmittag zusammengebrochen. Rund zehn Millionen Menschen auf der Karibikinsel waren dadurch ohne Strom . Die Ursache des landesweiten Stromausfalles sei unbekannt und werde untersucht, teilte der Netzbetreiber mit.

Kuba leidet seit Monaten unter stundenlangen und in jüngster Zeit auch tagelangen Stromausfällen. Zum Teil gehen sie auf ein marodes Stromnetz zurück. Zum Teil liegt der Grund in der von den USA verhängten Blockade von Erdöllieferungen nach Kuba. Die Insel ist damit von der Treibstoffversorgung abgeschnitten, die Lage ihrer ohnehin schwer angeschlagenen Wirtschaft und die Situation der Menschen haben sich noch verschlechtert.

Die USA haben ihre seit Anfang der 1960er-Jahre bestehenden Sanktionen gegen Kuba im Januar dieses Jahres verschärft. Per Dekret von US-Präsident Donald Trump werden damit Staaten, die direkt oder indirekt Öl an Kuba liefern, bei Exporten in die USA dort mit Zöllen belegt.