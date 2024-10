Österreicher sparen wieder mehr, verlieren aber an Kaufkraft

Das dürfte sich heuer in einer deutlich höheren Sparquote von 11,4 Prozent niederschlagen, "Wir sehen, dass die Menschen mehr sparen", sagte Johannes Turner, Direktor der Hauptabteilung Statistik in der OeNB, am Mittwoch vor Journalisten. 2023 wurden 8,7 Prozent der Einkommen beiseitegelegt. Ob die Ausgaben künftig nachgeholt werden sei fraglich, da die aktuelle hohe Sparquote immer noch in einem in Österreich üblichen Bereich liege, sagte Turner.

Steigende Ausgaben für Lebensmittel

Inzwischen fließen im Schnitt 23,4 Prozent der Konsumausgaben ins Wohnen, vor Corona waren es 21,8 Prozent. Für Verkehr wird im Gegenzug deutlich weniger ausgegeben, die Ausgaben für Lebensmittel und für Freizeit sind wieder auf dem Niveau von 2019.

Die gestiegenen Zinsen hätten auch die Verwendung der verfügbaren Finanzmittel stark verändert, erläuterte Turner. Die heimischen Haushalte haben ihre Kredite deutlich zurückgefahren, verzinst sind die Schulden inzwischen mehrheitlich mit einem fixen Zinssatz. Im Gegenzug wurde mehr gespart und dabei Geld von täglich verfügbaren auf länger gebundene Einlagen umgeschichtet. "Nur" noch 61 Prozent des Gesparten waren im Juni täglich verfügbar, Anfang 2022, vor der Anhebung der Zinsen durch die Europäische Zentralbank (EZB), waren es noch 70 Prozent.

Dem Staat vertrauen die Österreicherinnen und Österreicher ihr Geld offenbar weiter besonders gerne an: Die wiederbelebte Möglichkeit Geld zu fixen Zinsen und mit sehr wenig Aufwand in Bundesschatzscheine zu investieren, wird sehr gut aufgenommen. Zwei Milliarden Euro sind seit dem Neustart des Instruments bereits in Bundesschätze geflossen. Das macht die Menschen formal, manchmal wohl ohne es zu wissen, da das Instrument oft als "Sparbuch" wahrgenommen wird, zu Wertpapierkäuferinnen und -käufern. Alleine im Sommerquartal gab es einen Zuwachs an Einlagen von 900 Millionen Euro.