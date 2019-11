Hausdurchsuchung bei Staatsholding ÖBAG

Am Dienstagvormittag fand in dieser Causa nun eine Hausdurchsuchung bei der staatlichen Beteiligungsholding ÖBAG statt. Dies bestätigte ÖBAG-Aufsichtsratschef Helmut Kern auf Anfrage von profil. Die ÖBAG hält 33,24 Prozent der Anteile an den Casinos. Die Ermittler gehen dem Verdacht der Bestechung und der Bestechlichkeit in der so genannten Casinos-Affäre nach.

Seit einigen Monaten ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Zusammenhang mit den Casinos Austria. Unter anderem geht es dabei um die Bestellung des Ex-FPÖ-Bezirksrats Peter Sidlo zum Finanzvorstand des teilstaatlichen Glücksspielunternehmens, obwohl ihm laut Einschätzung eines Personalberaters dafür die Qualifikation fehle.