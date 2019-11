Wie die Casinos-Chefin Gas gibt

„Tschik aus“ gilt auch in allen Casinos und den 19 Automatenstandorten der Gruppe. Glatz-Kremsner befürchtet auf der Basis der Erfahrungen in anderen Ländern für die ersten drei Jahre einen Umsatzeinbruch zwischen 10 und 30 Prozent.

Vor allem aus dem Casino Bregenz, nach Wien der zweitstärkste Standort, dürften Besucher in die Schweiz und nach Liechtenstein abwandern. Dort darf beim Zocken nach wie vor geraucht werden. Rauchverbot gilt auch in Tschechien und der Slowakei, dort würden Casinos-Betreiber allerdings die Strafen in Kauf nehmen und ihre Kunden weiter qualmen lassen.

Man versuche, mit Bonusprogrammen, Werbung und Freiflächen zum Rauchen dagegen zu halten.

Bei den Spielautomaten (Video Lotterie Terminals winwin) soll die Zahl der Standorte auf 26 ausgebaut werden.