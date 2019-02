Harter Brexit könnte Österreich teuer zu stehen kommen

Löger: Akzeptieren keine Verschlechterung

Derzeit, so ein Sprecher des Ministeriums zum KURIER, sei noch alles in Bezug auf den Brexit zu ungewiss. Finanzminister Löger stellt aber gegenüber dem KURIER klar: „Eine Verordnung, bei der Österreich, Deutschland, Schweden und die Niederlande schlechter gestellt würden, würde von keinem dieser vier Länder die Zustimmung erhalten.“ Die vier Staaten haben beste Chancen, Mehrzahlungen zu verhindern: Entsprechende Verordnungen in der EU müssen einstimmig verabschiedet werden.

Tritt Großbritannien am 29. März mit einem geregeten Abkommen aus der EU aus, bliebt budgetmäßig vorerst alles beim Alten: London zahlt weiter ins EU-Budget 2019 und 2020 ein, Britenrabatt inklusive. Damit bliebe auch der für Österreich geltende Rabatt auf den Britenrabatt bestehen. Oder anders gesagt: keine höheren Zahlungen.

EU-Budget: Österreichs Beitrag

2016 hat Österreich 2,76 Milliarden Euro zum EU-Haushalt beigetragen. Weitere 263 Mio. Euro an Zöllen wurden im Auftrag der EU erhoben, von denen Österreich 20% als Verwaltungsgebühr zustehen.

Was an Österreich an Mitteln zurückfloss: 1,94 Milliarden Euro. Davon gingen 1,36 Milliarden Euro (70%) an die Landwirtschaft, also ein größerer Anteil als im EU-28-Durchschnitt (46%). Im Vergleich dazu erhielt die Regionalpolitik nur 97 Mio. Euro (5%). Die Zahlungen für Forschung und Entwicklung betrugen 379 Mio. Euro.