Harter Brexit: Gefährlich, weil keiner damit rechnet

Die Bevölkerung von Dover hat indes andere Sorgen. Der Großteil des Handels mit der EU läuft über diese südenglische Hafenstadt ab. 120 Fähren sind das, 90.000 Passagiere, 10.000 Lkw, jeden Tag. Eine gut geölte Logistikmaschinerie. Deren Stocken würde zu Chaos führen, warnt nun eine Studie der Grafschaft Kent. Endlose Staus wären die Folge, der Müll würde sich türmen. Menschen kämen tagelang nicht in die Arbeit. Sogar der Abtransport der Toten in die Leichenhallen bereitet Sorgen.

Das mag sehr dick aufgetragen sein. Weder EU noch Briten hätten ein Interesse, Gütern, die am Vortag allen Standards entsprochen hatten, über Nacht den Transit zu verwehren. Allerdings können schon kurze Lieferverzögerungen in Zeiten, wo Fabriken ohne Vorräte in Echtzeit produzieren, massive Schäden verursachen.