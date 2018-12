Das letzte politische Stündchen für May?

Am Dienstag ist er also da, der Tag der Tage. 650 Abgeordnete stimmen ab über die Zukunft des Vereinigten Königreichs: Austritt aus der EU in geordneten Bahnen oder mit einem Sprung ins kalte Wasser am 29. März 2019. Der Tag steht. Die Frage ist nur: Gibt es eine Übergangsfrist, um noch letzte Detailfragen zu klären, wie in dem zwischen Großbritannien und der EU ausgehandelten Abkommen vorgesehen, oder gibt es keine Übergangszeit? Premierministerin Theresa May will einen geordneten Austritt. Sie steht für das Abkommen zwischen London und Brüssel. Aber es ist mehr als fraglich, ob sie sich durchsetzen wird können. Denn harte Widerstände gegen den Brexit-Deal Mays gibt es in allen Parteien. Vor allem aber bei Mays Konservativen.