Hans Staud: 50 Jahre Süßes und Saures

Und natürlich von einer Zeit, in der VdB noch für die Grünen auf Wahlkampftour in Ottakring war. Also im Grätzl, in dem Staud so etwas wie die Graue Eminenz ist. 2021 feiert der „Marmeladinger“ (wie er sich selbst nennt) sein 50-jähriges Firmenjubiläum, sein Pavillon am Yppenplatz („der nicht einmal eine g’scheite Adresse hat“) ist speziell an den Samstagen ein Fixpunkt für Stammkunden. Denn am Wochenende hält der Chef Hof, plaudert mit Kunden und Geschäftspartnern, führt Schmäh. Staud hätte auch das Zeug zum Entertainer gehabt, wollte als Jugendlicher Musiker werden, doch die Eltern wollten, dass er etwas G’scheites lernt. Also hat er studiert, den Betrieb übernommen und Staud gegründet, der Welt „Süßes und Saures“ gegeben, also Marmeladen und eingelegtes Gemüse, das er in die halbe Welt exportiert – selbst in Hongkonger Hotels bekommt man zum Frühstück Marmelade von Staud’s serviert.