Marmeladekönig und Gurkenprinz

macht rund ein Drittel seinesUmsatzes im Ausland. Nicht nur mit Süßem, sondern auch mit Saurem unter der Marke Gurkenprinz. An den eingelegten Gewürzgurken, Pfefferoni und Roten Rüben aus demfinden zunehmend auch Kanadier Geschmack. "Im Vorjahr haben wir mit der Lieferung von ein, zwei Containern begonnen, heuer waren es schon zwölf", sagt. In einen Container passen immerhin 18 Tonnen Waren. Abnehmer istCostco, weltweit nachWalmart unddie drittgrößte Handelskette der Welt. Und diese will jetzt auchauskaufen. Das wundert selbst: "Es ist atypisch, dass wir den Markt über Saures aufmachen …"

Gut laufen die Geschäfte auch in Italien, wo die Mailänder Handelskette Esselunga, die 170 Märkte in Norditalien betreibt, das Angebot an Staud-Konfitüren auf 25 Sorten ausbauen will. Unterm Strich werde der Unternehmensumsatz heuer steigen, "wir liegen über dem Vorjahreswert", sagt Staud.

Dennoch findet er, dass wir in einer "witzlosen" Zeit leben. "Oder kennen Sie einen neuen Beamten- oder Steirerwitz? Eben. Das sagt viel über uns aus", findet er. Es werde nicht mehr so viel gelacht, schon gar nicht über sich selbst, eine gewisse Lethargie habe sich eingeschlichen, auch in der Politik.

Die Wiener Stadtpolitik hat der "Marmeladinger" im Sommer wach gerüttelt. Mit seiner lauten Überlegung, die Produktion nach Niederösterreich, etwa Poysdorf, zu verlegen. Dort hätte er weniger Probleme mit den Behörden und der Parkplatzsituation und vor allem könnte er dort auf der grünen Wiese billiger bauen als mitten im 16. Bezirk. Staud: "Wir sind mit beiden Bundesländern in Verhandlung, bis Februar wollen wir entscheiden." Bis zu zehn Millionen Euro will er investieren – das ist mehr als sein Jahresumsatz, zuletzt 8,5 Millionen Euro.