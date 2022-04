Hannes Ametsreiter verlässt Vodafone Deutschland

Überraschung in der Telekom-Branche. Am Dienstagnachmittag verkündete der Österreicher Hannes Ametsreiter seinen Abschied als CEO von Vodafone Deutschland. Er teilte seinen Entschluss in einem persönlichen und fast schon emotionalen Beitrag auf dem Personalnetzwerk LinkedIn mit. Nach fast sieben Jahren habe er sich entschlossen, den Konzern zu verlassen. "So schwer mir dies fällt: Dieses Kapital werde ich in den nächsten Wochen zu Ende schreiben. Denn ich habe mich entschlossen, Vodafone zu verlassen". Sein Vertrag als Chef von Vodafone Deutschland wäre noch bis September 2024 gelaufen.

Er wolle mit 55 Jahren noch einmal etwas Neues beginnen, sein Weg werde ihn „auf die Private Equity- und Investorenseite führen. Dort will ich mich in Wachstumsbereichen im Telko- und Tech-Bereich engagieren, als Investor und Shareholder tätig sein", schrieb der Top-Manager auf LinkedIn. Er bedankte sich bei seinen Mitarbeitern.

Ametsreiter hat eine tolle Karriere hingelegt, er war zuvor CEO der teilstaatlichen Telekom Austria. Ihm dürften damals der Einstieg der mexikanischen Mehrheitseigentümer America Movil und das Lavieren der damaligen Staatsholding ÖIAG die Freude am Job verdrossen haben. Ametsreiter war sowohl bei der Telekom Austria als auch bei Vodafone in der Belegschaft und bei seinen Management-Kollegen sehr beliebt. Er gehörte außerdem dem Executive Committee der Vodafone Group an, der obersten Steuerungsgruppe von Europas größtem Telekom-Konzern. Deutschland ist die umsatzstärkste Landesgesellschaft von Vodafone.

Nachfolger



Nick Read, Konzernchef von Vodafone, dankte Ametsreiter und wünschte ihm alles Gute. Sein Nachfolger wird mit 1. Juli der Microsoft-Manager Philippe Rogge, der ebenfalls internationale Erfahrung hat und auch beim belgischen Telekom-Anbieter Proximus jobbte.