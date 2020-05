Hanlo-Pleite: Erste Entscheidung dürfte am Freitag fallen

Wie berichtet, will besagter Investor bei der Hanlo-Mutterfirma Green Building Group, die in mehrere Gesellschaften verzweigt ist, einsteigen. Dazu muss man wissen, dass eine Green-Building-Tochter in Deutschland die einzelnen Teile der Einfamilienhäuser produziert und Hanlo diese Teile zu Häuser in Österreich zusammenbaut bzw. montiert.

"Durch die Komplexität und die Produktion in Deutschland ist eine Abhängigkeit gegeben", sagt der Insolvenzverwalter. Nach der kurzfristigen Stabilisierung der Grazer Pleite-Firma geht es in einem zweiten Schritt um die Abwicklung der laufenden Bauprojekte, soweit das in dieser ersten Phase möglich ist. "Dann geht es um die geordnete Übergabe an den Investor, der ein Interesse hat, die Bauvorhaben fortzuführen", sagt Reckenzaun. "Wir sind grundsätzlich bemüht, Schäden von Kunden möglichst hintanzuhalten."