Hanlo Fertighaus baut riesige Millionen-Pleite

Die Aktiva haben einen Buchwert in Höhe von 21,46 Millionen Euro, aber nur einen Verkehrswert von knapp 816.000 Euro. Hanlo ist Eigentümerin von zwei Liegenschaften in Graz und in Großlobming im Bezirk Judenburg. Die offenen Forderungen wurden an die Hausbank abgetreten. Die Bank wurde laut Insolvenzantrag von Hanlo aber ersucht, "sämtliche Forderungen aus noch nicht abgeschlossenenen Bauprojekten freizugeben". Außerdem hält Hanlo die Markenrechte Jokerhaus, Jumbowand und Hanlo, und auch die Wort-Bild-Marken Bau mein Haus, Famos, Bravo, Bravissimo, Prima und Studio gehören dem Unternehmen.