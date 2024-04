Handwerkerbonus: Wie Kunden zu ihrem Geld kommen

Der Bonus ist ein Teil des Wohn- und Baupakets, das die Bundesregierung im Februar angekündigt hat. Neben der Schaffung von leistbarem Wohnraum sollen damit auch die Klimaziele adressiert werden. Mit Maßnahmen wie dem Handwerkerbonus will die Regierung langfristige Investitionen in Immobilien durch heimische Betriebe fördern. Daneben soll der Handwerkerbonus auch den "Pfusch" - also die Schwarzarbeit - eindämmen.

Einen Handwerkerbonus gab es hierzulande bereits 2014 und 2015 unter der Bundesregierung von Werner Faymann (SPÖ). Damals betrug er bis zu 600 Euro.