Bis zu 2.000 Euro: Was bringt der neue Handwerkerbonus?

Der Handwerkerbonus kommt: Wer einen heimischen Handwerker beauftragt, kann sich bis zu 2.000 Euro an Förderung vom Bund zurückholen.

Neben einer wirtschaftlichen Unterstützung für die Betriebe, soll der Handwerkerbonus auch den "Pfusch" - also die Schwarzarbeit - eindämmen. Um ihn zu beantragen muss nämlich eine Rechnung über die Handwerksleistung eingereicht werden.

Die Bundesregierung plant in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt 300 Millionen Euro für den Handwerkerbonus zur Verfügung zu stellen. Damit möchte sie einen Anreiz für Wohnraumbeschaffung und Umbauerarbeiten bieten und die heimischen Handwerksbetriebe stärken.

Der Bonus ist ein Teil des Wohn- und Baupakets, das die Bundesregierung im Februar angekündigt hat. Neben der Schaffung von leistbarem Wohnraum sollen damit auch die Klimaziele adressiert werden. Mit Maßnahmen wie dem Handwerkerbonus will die Regierung langfristige Investitionen in Immobilien durch heimische Betriebe fördern.

Wie hoch ist der Handwerkerbonus?

Der Zuschuss beträgt 20 Prozent der Kosten für die Handwerksarbeit und maximal 2.000 Euro (bei einer Gesamtsumme von 10.000 Euro oder mehr). Gefördert werden nur die Kosten für die reine Arbeitsleistung. Diese müssen mindestens 500 Euro betragen. Fahrtkosten oder etwa Materialkosten sind nicht förderbar. Auch Rabatte oder Skonti müssen bei der eingereichten Rechnung bereits abgezogen worden sein.

Wer kann den Bonus in Anspruch nehmen?

Geplant ist, dass jede erwachsene Person, die einen handwerklichen Betrieb mit Arbeiten beauftragt, einmal pro Jahr einen Förderantrag stellen kann. Dabei ist es egal, ob der Auftraggeber Eigentümer oder Mieter des Wohnobjektes ist.

In einer WKÖ-Umfrage des Market-Instituts gaben 37 Prozent der Befragten an, den Handwerkerbonus nutzen zu wollen. Fast ein Drittel möchte wegen des Zuschusses Investitionen vorziehen, jeder Fünfte will ungeplante Investitionen tätigen.

Überwiegend soll der Bonus in Renovierungsarbeiten fließen, dabei vor allem in Maler- und Anstricharbeiten, Sanitär- und Installationen, Fliesen- und Bodenverlegungen, Fenster, Türen und Elektroinstallationen.

Wie genau der Handwerkerbonus beantragt werden soll, ist noch nicht klar. WKÖ-Spartenobfrau Renate Scheichelbauer-Schuster legt aber Wert darauf, dass der Zuschuss möglichst viele Menschen erreicht. So fordert sie etwa: "Es sollen auch nicht digital-affine Personen Anträge stellen können, etwa über lokale Einreichstellen."