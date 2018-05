Handelsvertrag „TTIP light“ wäre Sieg für die USA

Bis 1. Juni bleibt also noch Zeit, einen Kompromiss zu beschließen: Sonst wollen die USA die Import-Zölle für Alu- und Stahlprodukte aus der EU in Kraft setzen. Und das angeblich endgültig, eine weitere Fristerstreckung soll es nicht geben.

Was steckt hinter der neuerlichen Verschiebung?

Solange die USA keine definitive Entscheidung fällen, diktieren sie den Lauf des Geschehens. Das gefällt Trump und kommt seiner Verhandlungstaktik entgegen. Da einige Länder wie Südkorea, Argentinien, Australien oder Brasilien bereits umgekippt sind und sich mit den USA geeinigt haben, steigt der Druck auf die EU, ebenfalls Zugeständnisse zu machen. Trumps Sprecherin erwähnte „Fortschritte“, die eine Verschiebung der Entscheidung bis 1. Juni rechtfertigen würden.

Was verlangen die USA überhaupt?

Trumps Wirtschaftsberater wollen, dass die EU ihre Stahl- und Aluexporte „freiwillig“ reduziert - laut Berechnung von Ökonomen würde das einen Verzicht in Höhe von rund 16 Prozent gegenüber dem bisherigen Niveau bedeuten. Und die EU soll ihre eigenen Import-Zölle auf US-Autoimporte senken. Aus Brüsseler Sicht sind das inakzeptable Forderungen, die hart an der Grenze zur Erpressung entlang schrammen. Die Erwartung lautet: Wenn man einmal nachgibt, werden die Forderungen immer dreister werden.

Was kann die EU dagegen tun? Wie sollen die Europäer vorgehen?

Das Wichtigste wäre, mit einer Stimme zu sprechen. Dass Frankreichs Präsident Macron und Deutschlands Kanzlerin Merkel sich bei Trump nacheinander die Klinke in die Hand gegeben haben, werten Beobachter als denkbar schlechtes Signal und schweren strategischen Fehler – es signalisiert den USA nämlich, dass in der EU jeder nur für sich selbst spricht. Deshalb mahnte der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier zu mehr Einigkeit, worüber mit den USA überhaupt verhandelt wird: „Wir müssen jedenfalls sagen, was wir für richtig halten.“ Er halte es für richtig, Zölle zu senken statt zu erhöhen sowie offene Märkte möglichst auszubauen.

Wie realistisch ist ein „ TTIP light“?

Die Idee klingt verführerisch: Die USA wollen doch, dass die Europäer ihre Auto-Importzölle senken. Die EU will prinzipiell auch, dass die Zölle gesenkt werden. Warum also nicht das geplante Freihandelsabkommen TTIP (Transatlantischer Handels- und Investitionspakt) aus der Schublade holen, wo genau das umgesetzt worden wäre?

Um die Verhandlungen zu beschleunigen schlugen unter anderem EU-Kommissar Günther Oettinger und Industrievertreter ein abgespecktes „TTIP light“ vor, das sich auf den Abbau der Zölle beschränkt. Das Problem dabei: Bei „TTIP light“ könnte die EU nur verlieren, das würde mit hoher Wahrscheinlichkeit die USA einseitig begünstigen.

Der Grund: Die Importzölle, welche die EU und die USA verlangen, variieren von Produktgruppe zu Produktgruppe zwar stark. Im Durchschnitt sind die Importzölle in die EU derzeit aber tatsächlich höher als jene in Gegenrichtung in die USA - da trifft Trumps Kritik durchaus einen wunden Punkt. In anderen Handelsbereichen wie den öffentlichen Ausschreibungen ist die US-Wirtschaft dafür aber stärker abgeschottet. Das heißt jedoch: Würden nur die Zölle gesenkt, hätten die USA viel mehr davon als die EU. Was Trump nur recht wäre.

Eine zentrale EU-Forderung bei TTIP lautete deshalb, dass die US-Bundesstaaten und Großstädte ihre Ausschreibungen und Aufträge für EU-Firmen öffnen. Das ist unter Trump, der die Devise „Buy American“ (kauft amerikanische Produkte) und "Amerika zuerst" hochhält, unrealistischer denn je geworden.

Zur Erinnerung: Das ursprüngliche TTIP steckte bereits in der Sackgasse, als es von Trump auf Eis gelegt wurde. Wenn man sich schon mit der TTIP-freundlichen Obama-Regierung nicht einigen konnte, warum sollte es jetzt unter der protektionistischen Trump-Administration anders sein?

Ein Handelsvertrag ist immer ein fein austariertes Geben und Nehmen. Das macht die Verhandlungen so langwierig. Mit einem protektionistischen Präsidenten Trump als Gegenüber ist ein vertrauensvolles Gesprächsklima aber schwer vorstellbar. Noch dazu, wo nicht einmal klar ist, ob die USA weiterhin die WTO als Schiedsrichter in Handelsstreitfällen akzeptieren.

Fazit: Ein „TTIP light“ im Eilverfahren käme den USA sehr gelegen. Aus EU-Sicht wäre das ein schlechter Deal.