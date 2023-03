Handelsobmann Rainer Trefelik: „Leistung lohnt sich nicht mehr“

Auch im Lebensmittelhandel wurde 2022 weniger umgesetzt als noch im Jahr zuvor – das Minus lag laut Berechnungen des Economica Instituts bei 3,2 Prozent. Beim größten Lebensmittelhändler des Landes, der Spar-Gruppe, ist die Einführung einer 4-Tage-Woche derzeit kein Thema. „Wenn, dann wäre das in der Verwaltung machbar“, erläutert Spar-Vorstand Hans K. Reisch. Er habe das auch im Vorjahr angedacht und bei ausgewählten Mitarbeitern das Interesse abgefragt. „Zunächst klingt eine 4-Tage-Woche gut, aber eben nur bei einer reduzierten Arbeitszeit.

Das Interesse, bei Vollzeit letztlich täglich zehn Stunden im Büro zu sein, hielt sich bei uns in der Verwaltung in engen Grenzen“, weiß Reisch aus seiner Umfrage. Das Projekt wurde daher auch nicht umgesetzt. In den Geschäften würde sich die Frage so ohnehin nicht stellen. „Der Teilzeit-Anteil unserer Mitarbeiter liegt in den Märkten seit Jahren konstant bei knapp 50 Prozent.“