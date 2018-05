„Handelskrieg wäre gut verkraftbar“

Österreich ist eine Exportnation: Seit Mitte der 1990er-Jahre wuchs der Anteil der Ausfuhren an der gesamten Wirtschaftsleistung von 33 auf mittlerweile 50 Prozent. Macht diese Auslands-Orientierung die heimische Industrie anfällig für internationale Krisen wie etwa den drohenden Handelskrieg zwischen den USA und China bzw. Europa?

„Nein“, sagt Andreas Ittner, Direktor der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Die heimische Industrie hätte ihre Exporte gut regional diversifiziert. So gingen zum Beispiel nur fünf Prozent der Stahl- und Metallexporte in die USA. Ein Handelskrieg wäre also gut verkraftbar. Für die Wirtschaft in Europa aber wäre eine Eskalation des Zollstreits mit den USA nicht gut. Denn Protektionismus wirke sich negativ auf die konjunkturelle Entwicklung aus.

Österreich sei trotz der starken Exportentwicklung im Saldo des Außenhandels seit Mitte der 1990er-Jahre relativ ausgeglichen. In den Jahren vor dem EU-Beitritt habe es meist Defizite in der Warenverkehrsbilanz gegeben. „So ein Minus muss mit Kapitalimporten finanziert werden. Diese erhöhen die Verschuldung und die Abhängigkeit vom Finanzmarkt“, betont Ittner. Auch wenn Österreich vielfach als Tourismusland wahrgenommen werde: Die Güterexporte seien im Vorjahr sieben mal so groß gewesen wie jene im Tourismus. „Die entscheidende Dynamik für die heimische Konjunktur kommt also von der produzierenden Industrie“, betont der OeNB-Direktor.

Zunehmend an Bedeutung gewinnen aber auch die „industrienahen Dienstleistungs-Exporte“: Das sind unter anderem Service, Wartung, Planung. Wichtigste Zielländer dabei waren im Vorjahr Deutschland, die Schweiz und Italien.