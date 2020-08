Handel: Vom Papierverkauf allein kann heute kaum wer leben

Zumindest einer freut sich auf den Schulstart – der Papierfachhändler.

Durchschnittlich 200 Euro fließen jährlich in die Grundausstattung eines Erstklässlers, wobei der genaue Betrag vor allem von der Preisklasse der Schultasche abhängig ist. Viele Fachhändler spielen in den drei Monaten rund um den Schulstart die Hälfte ihres Jahresumsatzes ein. Und das, obwohl etwa ein Drittel jener 270 Millionen Euro, die jährlich mit Schulsachen bewegt werden, auf die Konten von Branchenfremden fließen. Etwa in die Kassen großer Lebensmittel- oder Drogeriemarktketten.

Vom Papiergeschäft allein können selbst Papierfachhändler immer weniger leben. „Viele setzen daher auf Geschenkartikel“, sagt Andreas Auer, Großhändler und Branchensprecher in der Wirtschaftskammer (WKO). Seine Kollegen spezialisieren sich also auf Themen wie Hochzeiten oder Taufen, passende Servietten, Kerzen und Tischdeko inklusive.