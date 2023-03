Handel: Penny und Billigmarken als Rewe-Wachstumstreiber

Angespannt bleibt auf jeden Fall die Situation am Arbeitsmarkt. Aktuell sind im Rewe-Konzern rund 3.000 Stellen offen, sagt Rewe-Vorstand Christoph Matschke. Insgesamt ist die Zahl der Beschäftigen in der Gruppe im Vorjahr um 1.280 auf 46.556 gestiegen, „aber wir hätten gerne noch mehr aufgenommen“, sagt Matschke. Derzeit werde vor allem in den Bereichen Verkauf und Logistik nach Verstärkung gesucht.