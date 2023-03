Lieferdienst: Aus Mjam wird wieder Foodora

Der heimische Essenslieferdienst Mjam wird ab Mai wieder in Foodora umbenannt. „Als Teil der Delivery Hero Gruppe werden künftig Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Ungarn, die Slowakei, Tschechien und auch wir in Österreich unter einer gemeinsamen starken Marke durchstarten“, wird der neue Geschäftsführer Herbert Haas in einer Aussendung des Unternehmens zitiert. Haas leitete den Rebranding-Prozess in Österreich vor Monaten ein.

2.600 Zusteller

Für die 2.600 Fahrrad-Zusteller (Rider) ändert sich die Farbe ihres Outfits von bisher Grün zu Pink. Sie sollen auch finanziell bessergestellt werden, heißt es. "Unsere Flotte ist divers, und wir möchten, dass für jeden etwas dabei ist. Deswegen reichen die neuen Benefits von Lebensmittelgutscheinen und Fitness-Vergünstigungen bis hin zu gratis Deutschkursen“, sagt Haas. Weiters werden beispielsweise gratis Fahrradchecks und -reparaturen in der hauseigenen Werkstatt angeboten.