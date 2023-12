Handel: KV-Verhandlung gehen in 7. Runde, Gutscheingeschäft läuft an

Die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester gilt im Handel als wichtiger Umsatzbringer. Geldgeschenke werden ausgegeben, Gutscheine eingelöst. Rund 10 Prozent des Weihnachtsgeschäfts werden in den letzten Tagen des Jahres erlöst. Am Mittwoch ab 14.30 Uhr setzen sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter zur bereits 7. Verhandlungsrunde um einen neuen Handels-KV zusammen. Ein Abschluss vor Jahresende scheint also noch möglich.

Zuletzt sorgten nach gescheiterten Verhandlungsrunden immer wieder Warnstreiks für Begleitmusik. Die Gewerkschaft fordert einen gestaffelten Gehaltsabschluss zwischen 8,48 und 9,38 Prozent. Das letzte Angebot der Arbeitgeber lag bei 8 Prozent, wobei ein Plus von 8,2 Prozent vorstellbar gewesen sei, wie es hieß. Die rollierende Inflation lag bei 9,2 Prozent.

