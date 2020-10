Hafen Linz fehlen die Kreuzfahrt-Schiffe

Und: „Unser Spezialsegment – die Belieferung von Mittelmeerkreuzfahrtschiffen – ist weggebrochen. Gleichzeitig sind die Linzer Hafenbecken voll belegt mit Flusskreuzfahrtschiffen, die wegen der Krise nicht fahren können.“

Im Geschäftsjahr 2018/19 hat das Unternehmen, das aus Linz AG Hafen und Donaulager Logistics besteht, einen Umsatz von 54,5 Millionen Euro (+8,6 Prozent) und ein EBT (Ergebnis vor Steuern) in Höhe von 3,9 Millionen Euro (-11,4 Prozent) erwirtschaftet. Prognose für heuer will man keine abgeben. Eine düstere Zukunft sieht Kronsteiner aber nicht. Er sehe Potenzial im „Aufbau einer spezialisierten Krankenhauslogistik“. Aus diesem Grund entsteht am Linzer Hafen aktuell eine Speziallagerhalle für Tiefkühl- und Pharmaprodukte.

Freundlicher sieht es am Donauhafen Krems aus. Zahlen gibt die Rhenus-Gruppe, zu der der Hafen gehört, für einzelne Standorte zwar nicht bekannt. Umsatz und Gewinn würden aber auf ähnlichem Niveau wie 2019 liegen, sagt Gerhard Gussmagg, Geschäftsführer des Hafen Krems. Das Gesamtumschlagsvolumen lag von Jänner bis August bei rund einer Million Tonnen – zwei bis drei Prozent unter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. „Im Hafengeschäft geht es ja um Rohstoffe und Produktionen, die relativ unabhängig von Corona sind“, so Gussmagg. Die Lagerkapazitäten am Hafen Krems seien „extrem gut ausgelastet“.