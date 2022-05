Härtefallfonds-Prüfung: "Mahrer schikaniert eigene Mitglieder"

Die stichprobenartige Überprüfung von Selbstständigen, die Gelder aus dem Covid-Härtefallfonds erhalten haben, sorgt weiter für Aufregung. "Die Prüfung durch EY (Ernst &Young) ist eine pure Verhöhnung der Mitglieder der Wirtschaftskammer, die durch die Lockdowns massive Umsatzeinbußen hinnehmen mussten", kritisiert Marcus Arige vom Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband (SWV) in Wien.

Wie der KURIER berichtete, führen die Wirtschaftsprüfer von EY derzeit Überprüfungen bei tausenden Empfängern durch. Anhand von 110 Fragen und Nachreichen diverser Unterlagen müssen die Unternehmen beweisen, dass sie zum Zeitpunkt des Erhalts der Hilfen tatsächlich hilfsbedürftig waren. Kritik gibt es vor allem an der knappen Einreichfrist und am enormen Bürokratieaufwand für die Betriebe, die im Schnitt 1.100 Euro pro Antrag aus dem von der WKO abgewickelten Fonds erhalten haben. Viele müssten jetzt Steuerberater beauftragen, was ihnen zum Teil mehr kostet als sie vom Fonds erhalten haben.