Jede zweite Bank hat Spesen und Gebühren erhöht

Wer als Kunde neu zu einer Bank stößt, hatte zum heurigen Jahresbeginn zum Teil deutlich mehr an Spesen und Gebühren zu berappen als im Jahr davor. Die Arbeiterkammer (AK) hat am Freitag ihren neusten Bankenmonitor veröffentlicht: Jede zweite überprüfte Bank hat demnach für Neukunden an der Spesenschraube gedreht, teils kräftig und gleich mehrmals und durchschnittlich sieben Spesen um rund 12 Prozent verteuert.

Eine Forderung erhob die AK angesichts des Zinsumfelds heute an den Gesetzgeber: Sie fordert ein gesetzliches Verbot der Verrechnung von Negativzinsen bei privaten Girokonten (zum Beispiel von Gehalts-, Pensions-, Jugend- und Studentenkonten). Negativzinsen sind nur bei Spareinlagen verboten, nicht jedoch bei anderen Einlagen. In der Corona-Krisenzeit und angesichts der hohen Arbeitslosenzahlen sollten die Banken auch auf bestimmte Spesen ganz verzichten.

Sechs der elf von der AK geprüften Banken in Wien haben im Jahresabstand zwischen zwei (easybank) und 15 (Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien) Spesen erhöht oder neue eingeführt, berichtete die AK. Sie erhob die Preise von 53 Dienstleistungen für Neukundinnen und Neukunden - Zahlungsverkehr, Sparen, Kredit, Wertpapiere - bei zwölf Banken in Wien im Jahresvergleich November/Dezember 2019 zu Dezember 2020/Jänner 2021. Von der Volksbank Wien wurden wie in den Vorjahren keine Preisaushänge übermittelt.