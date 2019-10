Gutschein-Debakel bei insolventer DailyDeal stößt Kunden sauer auf

Wenn ein Kunde einen Gutschein für ein DailyDeal-Guthaben um 100 Euro gekauft hat, erhält er am Ende im Sanierungsverfahren 20 Prozent Quote, sprich 20 Euro. Wird das Sanierungsverfahren aber in einen Konkurs umgewandelt, werden für die Forderungsanmeldung noch 23 Euro Gerichtsgebühr fällig. Dann ist eine Anmeldung wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll.

Insolvenzverwalterin Reisch wird die Online-Plattform, die auf 1,17 Millionen Euro Schulden sitzt, vorerst fortführen. Dabei will sie sicherstellen, dass die Kundenzahlungen – abzüglich der Provision – an die Kooperationspartner weitergeleitet werden.