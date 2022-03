Gute Geschäfte russischer Firmen in China

Denn heikel ist auch in China die Lage, wenn es um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine geht. Die Volksrepublik ist ein langjähriger Verbündeter Russlands und wichtigster Handelspartner des Landes. Während der Westen Russland nach dem Einmarsch im Nachbarland politisch und wirtschaftlich isolierte, von den Finanzmärkten abschnitt und damit den Rubel auf Talfahrt und das Land an den Rand der Zahlungsunfähigkeit schickte, weigert sich China, das Geschehen in der Ukraine "Invasion" zu nennen.

China ist wichtigster Handelspartner für Russland

Damit bleiben den Handelspartnern entscheidende Kanäle offen und China könnte seine Bedeutung als Absatzmarkt und Versorger gleichermaßen ausbauen. Marat etwa wurde von einer Firma aus Belarus kontaktiert, die Elektronikkomponenten herstellt und nun wegen der Sanktionen von ihren Zulieferern in Europa und Nordamerika abgeschnitten ist - denn Belarus ist mit Russland verbündet. "Sie haben mir gesagt: 'Halt Dich bereit'", erzählt der russische Unternehmer.