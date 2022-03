Biden an Xi: China soll im Ukraine-Konflikt Farbe bekennen

Peking weist das als Desinformation zurück, hat aber bisher jede Russland-Kritik unterlassen. Das Riesenreich übernimmt Moskaus Propaganda, meidet tunlichst das Wort „Invasion“, gibt den USA und der NATO Mitschuld an der Lage in der Ukraine, enthält sich im UN-Sicherheitsrat der Stimme bei der Verurteilung Moskaus und enthält sich in der UN-Generalversammlung – anders als über 140 Staaten – der Stimme. Außerdem verbreitet Peking russische Falschmeldungen über den angeblichen US-Einsatz von Biowaffen in der Ukraine. Von der Unversehrtheit der „territorialen Souveränität“ aller Länder, ehernes Prinzip chinesischer Geopolitik, ist in Bezug auf die Ukraine keine Rede mehr.

Bidens fernmündliche Xi-Initiative, die vierte seit Amtsantritt und die erste seit vier Monaten, hatte zum Ziel, präziser zu erfassen, wie es um den Treueschwur bestellt sei, den Xi Jinping und Wladimir Putin einander am Rande der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking im Februar gaben. In einem 5.000 Worte langen Manifest, das eine „neue Ära in der Weltordnung“ einläuten solle, erklärten die Staatenlenker, die Freundschaft ihrer Länder kenne „keine Grenzen“.