Güterverkehr: Donau noch im grünen Bereich

Kein Niedrigwasser

Hier seien die Pegelstände niedrig, aber im grünen Bereich. Niedrigwasser ist das nicht. Die aktuellen Prognosen reichen bis 26. Juli; also Dienstag. Bis dahin werde sich an den Pegelständen dort nichts Wesentliches ändern, so der Sprecher. Damit es erst gar nicht zu Niedrigwasserphasen kommt, betreibt die via donau aktives Wassermanagement. So wird an kritischen Punkten etwa die Donau ausgebaggert bzw. werden Inselschüttungen vorgenommen, um das Wasser in entsprechende Bahnen zu lenken und tief genug zu halten, damit die Güterschiffe auch voll beladen fahren können.

Niedrigwasser wird in der Regel nur für die Güterschifffahrt ein Problem: Je schwerer sie beladen werden, desto weiter sinken sie natürlich ab. Touristenschiffe haben dieses Problem kaum. Die Donau wird außerdem gut von Zubringerflüssen gespeist.

Dass Deutschland etwa am Rhein stellenweise mit Niedrigwasser zu kämpfen hat, ist an den heimischen Häfen aber schon zu spüren, wie Dieter Pietschmann, Sprecher des Hafens Wien, dem KURIER erklärt. Schlaflose Nächte bereitet ihm das jedoch nicht: Für den Sommer stelle man sich ohnehin auf Phasen der Trockenheit ein.