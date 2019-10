Gütertransport: Schiene nur bei Langstrecke sinnvoll

Angesichts der schier endlosen Lkw-Kolonnen auf den Autobahnen kann es kaum überraschen, was jetzt in ein Zahlenwerk gegossen wurde: Der Güterverkehr auf den heimischen Straßen hat auch im Vorjahr zugenommen. 2018 wurden 574 Millionen Tonnen transportiert, um 3,1 Prozent mehr als im Jahr davor. Beim tieferen Blick in die Ergebnisse hat Konrad Pesendorfer, Chef der Statistik Austria, aber doch ein paar Überraschungen parat.

EU-Vergleich

Die im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung mit Abstand höchste Transportleistung weist Litauen auf, vor Polen und Lettland. Österreich kommt nicht einmal auf ein Zehntel der Werte Litauens. „Das hat damit zu tun, dass die Dienstleistung in Österreich einen viel höheren Anteil an der Wertschöpfung hat als in anderen Ländern“, sagte Pesendorfer im Klub der Wirtschaftspublizisten. Übersetzt heißt das: Dienstleister schicken in der Regel keine Lkw durch die Lande.

Lkw/Zug

In Österreich passiert der Transport zu 69 Prozent auf Straßen ( EU 77 Prozent) und zu 29 Prozent auf Schienen ( EU 17 Prozent).

Heimische Fahrzeuge

Mehr als zwei Drittel des gesamten Aufkommens wurden im Vorjahr von Fahrzeugen transportiert, die in Österreich registriert sind. 70 Prozent dieser Fahrten enden nach allerhöchstens 50 Kilometer. Dazu zählen etwa Zustellfahrten zu Supermärkten, die Belieferung von Baustellen, das Einsammeln von Müll oder das Einfahren der Ernte. „Für diese Distanzen ist die Schiene keine probate Alternative“, stellt Pesendorfer fest.