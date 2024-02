Flughafen-Vorstand Ofner: "Die Lage ist besser als die Stimmung"

Die OMV hat schon vier Milliarden für Borealis an Abu Dhabi gezahlt. Jetzt sollen weitere knapp 2 Milliarden fließen. Adnoc kassiert die kleinere OMV ordentlich ab.

Hier entsteht ein Gemeinschaftsunternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von 40 bis 50 Milliarden Euro, in das jeder etwas einbringt.

Wo soll die ÖBAG in fünf Jahren stehen?

Die ÖBAG hat vom Gesetz her die Möglichkeit, neue Minderheitsbeteiligungen einzugehen, die keine Sanierungsfälle sein dürfen, an Unternehmen mit Standortbedeutung. Es wäre schön, wenn die ÖBAG in einigen Jahren mehrere neue Beteiligungen hätte. Die ÖBAG ist nach Jahren der Unruhe in einem konstruktiven, guten Fahrwasser und wird von Edith Hlawati gut geführt. Der Aufsichtsrat ist sehr intensiv in strategische Fragen involviert.

Was ist mit einem Einstieg beim Leiterplattenhersteller AT&S?

Die Entscheidung liegt bei den AT&S-Hauptaktionären. Sie müssten ihr Interesse konkretisieren.

Zur Person

Der Jurist begann bei der Volksfürsorge Jupiter Versicherung, wechselte 1981 als Geschäftsführer ans Friedrich Funder Institut und war Vize-Direktor der Politischen Akademie. 1992 Start in die Energie- und Telekom-Wirtschaft mit Stationen bei Verbund, Bewag, UTA, Burgenland Holding und EVN. Seit 2011 Vorstand der Flughafen Wien AG, seit 2022 Aufsichtsratsvorsitzender der Staatsholding ÖBAG mit Beteiligungen an Telekom, OMV, Verbund, BIG, Casinos, Post, Euro Telesites. Aufsichtsratschef der Hypo NÖ, Vize des Wiener Städtische Vereins