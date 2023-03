Günstigere Gaspreise am Markt als für Bestandskunden

"Das sind, umgelegt auf die Haushaltskunden, 49,4 Cent alleine für das Produkt. 2020/21 waren es 6 Cent." Früher habe der reine Strompreis etwa ein Drittel des Gesamtpreises ausgemacht, erklärte Mayer, "also ein Drittel Netz, ein Drittel Energie, ein Drittel Steuern. Heute ist es eher so, dass die Energie 50 Prozent oder sogar etwas mehr ausmacht."

Inzwischen habe sich der Gasmarkt aber durch das Erreichen der Gasspeicherziele und die milden Wintertemperaturen entspannt und auch zu einer Senkung der Strompreise im Großhandel geführt. Die Gaspreise liegen aber immer noch über dem Vorkrisenniveau und die Stromerzeugung aus Gas ist teurer als vor der Krise. "Deswegen muss auch noch für längere Zeit mit erhöhten Strompreisen gerechnet werden", so Haber.

"Es ist jetzt schon so, dass die günstigsten Gaspreise, die man am Markt bekommt, um einiges günstiger sind als die Bestandstarife", sagte Mayer. "Spätestens seit Anfang Februar ist es so, dass man bessere Tarife am Markt bekommt, als typischerweise ein alter Vertrag geliefert hat. Beim Strom ist es noch nicht so weit. Der Durchschnitt der Bestandstarife ist noch immer leicht besser als das Beste, das man auf dem Markt bekommen kann." Bei Strom gebe es also "noch Luft nach unten". Aber auch bei Gas sollte es noch weiter nach unten gehen, meint Mayer. "Deshalb gehen wir davon aus, dass sich da noch einiges tut in den nächsten Wochen."

Eine erhöhte Blackout-Gefahr sei nicht zu erkennen, betonte Haber. "Es ist nicht gut, wenn man mit solchen Diskussionen Angst schürt." Die Netzbetreiber hätten Großstörungskonzepte und Übungen hätten gezeigt, dass auch großflächige Stromausfälle nach 12 bis 36 Stunden wieder behoben werden könnten. In Österreich gebe es eine Reihe von "schwarzstart-fähigen" Kraftwerken, typischerweise kleine Laufwasserkraftwerke, die ohne Energiezufuhr von außen sehr einfach wieder ans Netz gebracht werden könnten.