Gruß vom Bürokratiemonster: Was Betriebe zur Weißglut treibt

Der weltweite Trend in der Wirtschaft geht in Richtung Klein- und Mittelbetriebe (KMU): "Die These, dass alles immer größer wird und die Großen die Kleinen fressen, stimmt einfach nicht", sagte Nikolaus Franke, Leiter des Instituts für Entrepreneurship und Innovation an der WU Wien, beim ersten österreichischen Mittelstandskongress in Wien.

In den USA hat ein Unternehmen durchschnittlich nur noch zehn Mitarbeiter. Auch in Österreich ist die Zahl der KMU seit 2008 um 4,7 Prozent gewachsen, während es bei Großunternehmen nur ein Plus von 0,6 Prozent gab. Zum Mittelstand zählen hier mehr als 300.000 Unternehmen mit rund zwei Millionen Beschäftigten.

Um Größe gehe es schon lange nicht mehr, so Franke, sondern um Innovationskraft. Neue Ideen seien in kleineren Strukturen leichter umsetzbar. "Große sind oft in ihren Prozessen erstarrt. Sie haben zwar Geld, aber Geld allein schafft noch keine Innovation." Als Beispiel nennt Franke erfolgreiche Start-ups aus dem Social-Media-Bereich wie WhatsApp: "Ist die Innovation da, kann es oft sehr schnell gehen." In Österreich mangle es nicht an klugen Köpfen, aber wir müssen die PS besser auf die Straße bringen und brauchen mehr innovative Start-ups".