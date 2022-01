"Grüne" Technologien? Wie Atomkraft und Gas die EU spalten

Sollen Atomkraft und Gas als klimafreundliche Technologien eingestuft werden? Diese Frage treibt EU-Staaten, Bürger und Aktivisten seit Wochen um. Bis Freitag Mitternacht können die EU-Länder auf einen Entwurf der EU-Kommission dazu reagieren. Hintergrund ist die so genannte Taxonomie, die festlegen soll, welche Geldanlagen als klimafreundlich gelten, um die Klimawende voranzubringen.

Das schlägt die Kommission vor:

Konkret schlägt die Kommission vor, dass Investitionen in neue Atomkraftwerke als grün klassifiziert werden können, wenn sie neuesten Standards entsprechen und ein Plan für die Lagerung radioaktiven Mülls bis 2050 vorgelegt wird. Auch Investitionen in neue Gaskraftwerke sollen unter Auflagen übergangsweise als klimafreundlich gelten können. Umweltschützer kritisieren die Pläne scharf. Nach dem Feedback der Mitgliedstaaten wird die Kommission einen offiziellen Vorschlag machen, der nur durch eine Mehrheit von mindestens 20 Staaten oder im EU-Parlament abgelehnt werden kann. Eine Tendenz zeichnet sich bereits ab. Ein Überblick:

Die Befürworter des Vorschlags:

FRANKREICH ist mit dem Vorschlag der EU-Kommission zufrieden. Paris hat sich monatelang dafür eingesetzt, Kernkraft in die Taxonomie aufzunehmen - und hätte nach Angaben des Wirtschaftsministeriums auch nichts anderes akzeptiert. Frankreich ist laut der Internationalen Atomenergiebehörde weltweit hinter den USA und China der drittgrößte Atomstromproduzent. Das Land will in den kommenden Jahren neue Meiler bauen und erhofft sich durch die Taxonomie zusätzliche Investitionen.

SCHWEDEN ist der Meinung, dass Atomkraft in die Taxonomie aufgenommen werden kann. Trotzdem will das Land, das mehrere Atomkraftwerke nutzt, Nachbesserungen des Vorschlags - etwa bei der Endlagerung radioaktiver Abfälle. Auch das benachbarte FINNLAND setzt auf Atomkraft, um seine CO2-Emissionen zu verringern und will Kernkraft in die Taxonomie mit aufnehmen.

POLENS Ministerpräsident Mateusz Morawiecki forderte mehrfach eine umweltfreundliche Einstufung für Atomkraft und Gas und vertritt den Vorschlag entsprechend lautstark. Das Land hat bisher keine Atomkraftwerke, setzt aber auf Kernkraft, um den Ausstieg aus der Kohle zu schaffen. Spätestens 2026 soll der Bau des ersten Reaktors beginnen, bis 2043 sollen fünf weitere folgen.

TSCHECHIEN will den Anteil der Atomkraft am Strommix bis 2040 auf mehr als die Hälfte erhöhen. Ministerpräsident Petr Fiala sagte, die EU-Pläne zur Einstufung der Atomkraft seien entscheidend für die energetische Unabhängigkeit Tschechiens. Auch die benachbarte SLOWAKEI befürwortet die Pläne ausdrücklich. Das Land deckt die Hälfte seines Strombedarfs aus seinen beiden Atomkraftwerken in Jaslovske Bohunice und Mochovce. In Mochovce soll noch in diesem Jahr ein weiterer Reaktorblock in Betrieb gehen.