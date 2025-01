Verluste statt Hype: Warum grüne Fonds unter den Erwartungen blieben

Die vergangenen Jahre waren für Investoren an den internationalen Aktienmärkten durchaus ertragreich. So legte der breite MSCI World Index 2023 um 22 und im Vorjahr um 17 Prozent zu. Und seit Jänner 2021, also in den vergangenen vier Jahren, waren es insgesamt 35 Prozent. Doch Anleger in nachhaltige Fonds (ESG) können von solchen Renditen nur träumen.