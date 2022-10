Großhändler A. Hausmann schließt noch im Oktober zwei Filialen

Im Sanierungsverfahren der A. Hausmann GmbH aus Bruck an der Mur werden noch im Oktober zwei der österreichweit sieben Standorte geschlossen, wie der Kreditschutzverband KSV1870 am Mittwoch mitteilten. Die Cash & Carry Filialen in Wiener Neudorf und Villach werden mit 22. Oktober nicht mehr fortgeführt, so die Kreditschützer. Es sei nicht auszuschließen, dass auch die restlichen Filialen geschlossen werden und nur noch die Großhandelszentrale in Freistadt bestehen bleibe.