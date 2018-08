Große Steuerreform sollte fünf Milliarden ausmachen

Bisher seien von der Regierung nur einzelne Stichworte, wie eben KöSt oder kalte Progression gekommen. Sinnvoller wäre es, ein Gesamtkonzept zu diskutieren. So müssten die Ausnahmen verringert und die Steuerbasis verbreitert werden, damit man die Steuersätze senken könne. Das Senken der Umsatzsteuer in einzelnen Branchen, wie im Tourismus, bringt laut Bittschi nichts. Davon würden nicht nur die Bedürftigen, sondern auch alle anderen profitieren – nicht nur der kleine Tourismusbetrieb im Waldviertel, sondern auch das Hotel Hilton in Wien.

Das aktuelle Steuersystem an sich schade dem Standort nicht, meint Bittschi. Standortentscheidungen großer Unternehmen basieren immer auf vielen Faktoren, wie die Sicherheit des Eigentums, die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte, hohe Forschungsförderung, etc. Österreich sei bei der effektiven Unternehmensbesteuerung besser aufgestellt als viele seiner Nachbarländer. Hierzulande liege sie bei 25 Prozent, in Deutschland seien es 30 bis 35, in Italien und sogar in den USA nach der Steuerreform sei sie ebenfalls höher.