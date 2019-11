Groß wie 20 Fußballfelder: Steirer bauen Riesenlager für Zalando

Aus dem neuen Zalando-Zentrum in Bleiswijk - nahe dem Hafen Rotterdam - werden nämlich ab Sommer 2021 die Pakete an Kunden in ganz Westeuropa ausgeliefert - konkret in die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Der Standort liegt in einem bereits bestehenden Gewerbepark auf einem Areal, wo früher Blumen für Royal FloraHollands versteigert wurden.