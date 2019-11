Ein Google-Rivale aus der Steiermark

So, als würde im Supermarkt dem Einkäufer die Shoppingliste ins Gesichtsfeld gespiegelt. Und auch noch der kürzeste Weg zum Regal und das gewünschte Produkt angezeigt. Logistikprofis nennen das „Kommissionieren“. „Da werden wir von Google als Rivale gesehen“, sagt Schnabl schmunzelnd. Der Vorteil: Fehler werden minimiert, es muss keine Liste abgehakt werden. Die Arbeitskraft hat beide Hände frei.

Datenbrillen kommen aber auch in der Fernwartung zum Einsatz: So kann ein Techniker, der eine Motoryacht in einem fernen Hafen reparieren soll, via Datenbrille mit den Experten in der Zentrale Rücksprache halten. Er erhält von ihnen exakte Infos ins Gesichtsfeld eingeblendet, welche Handgriffe er machen muss.