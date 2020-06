Teuerster "Haarschnitt" aller Zeiten

Das Ritual wiederholt sich seit 19. April 2010 alle drei Monate: Die Troika, das Geldgeber-Dreigespann aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank ( EZB) und Internationalem Währungsfonds ( IWF), reist nach Athen, um die Reformfortschritte zu prüfen. Fast jedes Mal ist ihr Befund ernüchternd. Dennoch: Kurz darauf beraten die Euro-Finanzminister und geben trotz Bedenken ihr Okay für weitere Hilfskredite.

Am Montag geht es um 8,1 Milliarden Euro. Wieder spießt es sich am schleppenden Beamtenabbau und gescheiterten Privatisierungen. Das Geld könnte womöglich in Raten ausbezahlt werden, droht EU-Kommissar Olli Rehn. Der Poker um Reformversprechen und Hilfskredite ist zur Routine geworden. Parallel wird aber immer heftiger über einen zweiten Schuldenschnitt („Haircut“) für Griechenland spekuliert.

Zwar schließen Deutschlands Finanzminister Wolfgang Schäuble und Außenminister Guido Westerwelle einen Verzicht auf Kreditforderungen vehement aus. Experten sind aber überzeugt, dass kaum ein Weg daran vorbei führt. Griechenland wandelt nämlich unverändert am Rande des Bankrotts. Und ohne Schuldenschnitt könnte der IWF gezwungen sein, aus der Troika auszuscheren. Er darf Länder, die pleite sind, nicht finanzieren. Athens Schulden sollten heuer den Höchststand bei 175 Prozent der Wirtschaftsleistung erreichen und bis 2020 auf 124 Prozent fallen. Das gilt aber schon jetzt als illusorisch. Der IWF pocht deshalb auf Zusagen der Euroländer von Dezember 2012. Damals wurden „Erleichterungen“ in Aussicht gestellt, sobald Athen einen Budgetüberschuss (ohne Zinszahlungen) erreicht. 2014 sollte es so weit sein.

Ist mit den Erleichterungen ein Schuldenschnitt gemeint? Das wäre politisch brisant, denn dieses Mal müssten die Steuerzahler bluten: Private Investoren, Banken und Versicherer sind schon 2012 zum Handkuss gekommen; dort ist nur noch wenig zu holen. Der IWF hat an Griechenland bisher 27 Milliarden Euro ausgezahlt, genießt aber als Gläubiger eine Vorrangstellung. Und die EZB schließt einen Forderungsverzicht auf die Anleihen in ihrer Bilanz aus, weil das verbotene Staatenfinanzierung wäre. Blieben nur die Kredite der Euroländer, um den Ausfall zu schultern.