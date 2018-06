Griechenland ist bald auf Bewährung frei

Anders als die Regierung in Berlin pochen die oppositionellen Grünen auf Schuldenerlasse für Griechenland: „Deutschland hat massiv von der Krise in Griechenland profitiert“, sagte Grünen-Budgetexperte Sven-Christian Kindler. Mindestens 2,9 Milliarden Euro an Zinsgewinnen hat Deutschland seit 2010 demnach gemacht. Dies geht aus der Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Grünen hervor.

„Sind alle Probleme des Landes gelöst“, fragt EU-Kommissar Moscovici und antwortet gleich selbst: „Natürlich nicht“. Doch Griechenland hat die Wende geschafft und erzielte nach den mageren Krisenjahren im Vorjahr wieder ein Wirtschaftsplus von 1,4 Prozent. Die bitteren Einschnitte gingen aber an keiner Familie vorüber. So sanken Gehälter und Pensionen laut Euro-Rettungsfonds ESM um 20 bis 40 Prozent. Der öffentliche Sektor wurde um ein Viertel reduziert.

Auf der positiven Seite: Der Tourismus boomt. 2017 wies das Land zum zweiten Mal in Folge wieder einen Haushaltsüberschuss aus.