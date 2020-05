Grenzüberschreitende Riesen-Lkw: Brüssel dafür, Wien dagegen

Sie sind 25 Meter lang, bis zu 60 Tonnen schwer und damit derart massiv, dass sie auf Autobahnen nicht überholen dürfen: Die sogenannten Gigaliner, riesige Lastzüge, die bisher nur in drei EU-Staaten zugelassen sind (siehe Grafik unten). Nicht restlos geklärt war bisher, ob die Riesen-Trucks auch über Grenzen fahren dürfen, wenn beide betroffenen Länder ihren Einsatz erlauben.

In einem Gesetzespaket, das EU-Verkehrskommissar Siim Kallas am Montag in Brüssel vorgelegt hat, wird dies nun klargestellt: Ja, sie dürfen. „Wenn die Lkw in den Ländern fahren dürfen, dann dürfen sie auch die Grenze überschreiten“, sagt Kallas. Nach derzeitigem Stand betreffe dies aber ohnehin nur die Grenze zwischen Schweden und Finnland, so Kallas. Sollten Deutschland und Dänemark jedoch nach dem Probebetrieb die Kolosse dauerhaft zulassen, gäbe es schon eine „Gigaliner-Zone“, die immerhin von Finnland bis in die Niederlande reichen würde.