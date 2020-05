Die "goldenen Zeiten" sind vorbei

Die EU-Kommission begrüßt das Schweizer Ergebnis und erarbeitet gerade einen gesetzlichen Vorschlag zur Begrenzung der Bankerboni ab 2014. Aktionären wird das Recht eingeräumt, über die Vergütung der Unternehmensführung abzustimmen. Bei Verstößen sind Strafzahlungen vorgesehen. RBI-Chef Herbert Stepic sprach kürzlich in einem „KURIER-Gespräch von einer „überwiegend populistischen Maßnahme“ der EU. Und auch Erste-Group-Chef Andreas Treichl hält es für falsch, selbst wenn seine Bank mit so einem Deckel kein Problem habe. Aber es gebe Banken mit anderen Geschäftsmodellen. Die Folge wäre, dass Investmentbanker europäische Institute verlassen würden. Ehrlicher wäre es, gleich zu sagen, dass man in Europa solche Banken nicht haben und dieses Geschäft den Amerikanern überlassen wolle.

In Österreich klafft die Schere zwischen Top- und Durchschnitts-Gagen ohnehin bei Weitem nicht so auseinander wie anderswo. So kam Deutschlands bestbezahlter Manager, VW-Vorstandschef Martin Winterkorn, 2011 inklusive einer Nachzahlung auf 17,5 Millionen Euro. Und der scheidende Chef der Schweizer Firma Novartis hätte fürs Nichtstun (Konkurrenzverbot) gar 60 Millionen Euro innerhalb der nächsten sechs Jahre erhalten. Nach einem Proteststurm verzichtete er.

Heimische Manager und Managerinnen liegen europaweit im unteren Drittel, sagt die Industriellenvereinigung. Laut Triconsult-Studie verdienten Vorstände 2010 durchschnittlich 109.000 Euro netto. Bei den größten Unternehmen (Umsätze über 500 Millionen Euro) liegen die Vorstandsgehälter bei 213.000 Euro netto.