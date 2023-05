Greiner mit 2,3 Mrd. Umsatz "unter den Umständen" sehr zufrieden

"Das Geschäft ist in allen Bereichen anspruchsvoller geworden", so Kühner, dazu sei die "Bereitschaft, Kostensteigerungen umzusetzen" bei den Kunden zurückgegangen bei 19,4 Prozent höheren Erzeugerpreisen in den erstern drei Quartalen 2022. Man arbeite an kleinen Verbesserungen, schaue auf die Kosten und investiere, "wo wir heute schon stark sind". Dabei setzt man auf die Wachstumstreiber Nachhaltigkeit, Innovation und Digitalisierung.

Vorhaben

Bis 2030 möchte Greiner ein umfassend zirkuläres Unternehmen sein. Schon heute gelinge BASF und Neveon das chemische Recycling von Schaumstoffmatratzen "in Apothekermengen" so Kühner. In einem ersten Schritt wolle man das Verfahren in den kommenden 2 Jahren stabilisieren, auf ein Recycling im großen Stil hofft Kühner "in den nächsten 5 Jahren", wobei die Anlage dazu über 1 Mrd. Euro koste. Derzeit setze man mit der Start-up-Beteiligung MATR auf Matratzen, die von Hotels gemietet werden können und dann mit enormem Aufwand mechanisch recycelt werden.