Green Finance-Skandal: Nächste Millionenpleite über Immo-Firma eröffnet

„Im Eröffnungsantrag verweist die Antragstellerin auf eine im Dezember 2024 durchgeführte Hausdurchsuchung. Die daraufhin erschienenen Medienberichte hätten nach ihren Angaben zu einer Beeinträchtigung der Geschäftstätigkeit geführt. In der Folge sei es zu einer Verschlechterung der Auftragslage gekommen“, so der AKV. Über das Vermögen der ImmoWerte GmbH, FN 441424d, mit Sitz in Linz ist heute am Landesgericht in Linz ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das bestätigt Günther Moser vom Österreichischen Verband Creditreform dem KURIER.

Dubioses Unternehmen „Die ImmoWerte GmbH ist ein österreichisches Immobilienunternehmen mit Sitz in Linz, das sich auf den Erwerb, die Sanierung, Vermietung und Verwertung von Liegenschaften spezialisiert hat. Das Unternehmen fokussiert sich laut Eigendarstellung vor allem auf werthaltige Sanierungen und eine energieeffiziente Bauweise“, so Creditreform. „Die Schuldnerin ist Teil des umstrittenen liechtensteinischen Firmengeflechts der Green Finance Group AG.“ Neben der Green Finance Group AG als Mehrheitseigentümerin hält auch die Fa Green Assets AT GmbH Anteile am Unternehmen. „Gegen mehrere Entscheidungsträger der Gruppe laufen derzeit Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, es geht hierbei u. a. um den Verdacht der Untreue und betrügerische Krida“, Creditreform. „Es sind bereits mehrere Insolvenzverfahren anhängig.“

Schulden und Vermögen Die Verbindlichkeiten werden mit 8,365 Millionen Euro beziffert. Die Antragstellerin ist Eigentümerin mehrerer Liegenschaften. Das Anlagevermögen wird laut AKV in der Bilanz zum 31.12.2024 mit einem Wert von mehr als 16 Millionen Euro ausgewiesen.