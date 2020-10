Grazer Fruchtbarkeitstracker "breathe ilo" auf Wachstumskurs

Ralf Kunzmann, Geschäftsführer des investierenden aws Gründerfonds, meinte, dass das bisherige Wachstum nicht nur das Potenzial dieser Technologie sondern auch den hohen Bedarf am Markt zeige. "In unserer Rolle als Anschubfinanzierer stellen wir die nötigen Ressourcen für die Internationalisierung und Weiterentwicklung dieser vielversprechenden Technologie zur Verfügung." Mit der Finanzierung wolle Carbomed die Internationalisierung auf weitere EU-Länder ausweiten und auch am britischen Markt intensiver tätig sein. "Darüber hinaus werden wir an den Zulassungen für neue Produktfeatures arbeiten und den Markteintritt in den USA vorbereiten", erklärte Geschäftsführer Bastian Rüther.