Grazer Firma startet mit virtuellen Weihnachtsfeiern durch

Aber wie läuft die Alternativ-Feier überhaupt ab? Die Weihnachtsfeier findet in einem virtuellem Meetingraum statt. Die Teilnehmer sitzen dabei zu Hause vor dem PC oder Laptop und müssen technisch zumindest so ausgestattet sein, dass sie an Videokonferenzen teilnehmen können. Nach einer Begrüßung und Ansprache wird die Gruppe – je nach Größe – in Vierer- oder Sechser-Teams aufgeteilt und erhält eine Aufgabe. Es kann aus drei verschiedenen Programmen gewählt werden, die eigene Schwerpunkte setzen und unterschiedlich lange dauern. Absolviert werden die Aufgaben dann in sogenannten „Breakout-Rooms“, wo das Team unter sich ist und fleißig Punkte sammeln kann. Das gesamte Programm wird von einem Eventmanager moderiert.