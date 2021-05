Grazer AVL List mit 13 Prozent weniger Umsatz

Beim Mitarbeiterstand hat sich seit den Kündigungen - weltweit waren es um die 500 - wenig getan. In Österreich werden rund 4.000 Leute beschäftigt, weltweit sind es um die 11.000. Im Vorjahr haben etwa 60 Prozent der Belegschaft aus dem Homeoffice gearbeitet, momentan liege der Anteil bei etwa 30 Prozent. 2020 habe jedenfalls einen kräftigen Schub in Richtung Digitalisierung gebracht. Immer öfter werden digitale Tools für Remote-Betreuung beispielsweise von AVL-Simulatoren und -Testsystemen standortunabhängig genutzt. "Das werden wir auch in Zukunft nutzen, das spart Zeit und Flugmeilen", so List.

Trotz der schwierigen Marktlage wurde 2020 investiert: 67 Mio. Euro flossen in das Unternehmen zurück, zwei Drittel davon in die neuen Technologien wie etwa Elektrifizierung, Batterien, Brennstoffzelle, Software und Data Intelligence. Ein Teil der Gelder wurde in das Battery Innovation Center und neue Brennstoffprüfstände investiert - der Großteil davon in Graz. "Im Fokus steht die klimaneutrale und nachhaltige Mobilität. Wir haben ein Auge auf die CO2-neutrale Primärenergiequelle über Energieträger bis zum Fahrzeug. Das ist der Schlüssel zur CO2-Einsparung: den Wirkungsgrad erhöhen und die Effizienz im Fahrzeug steigern." Unterstützt werde das durch entsprechende Testsysteme, mit denen die AVL schon in den 90er-Jahren als erstes Unternehmen begonnen habe: "Wir haben das hochdynamische Testen erfunden", sagte List.

Motorsport als Kunde

In einem Bereich ist das Testen und die Simulation ganz besonders wichtig: im Motorsport und vor allem in der Formel 1. Sie ist immer noch der Entwicklungsschub für die Serienproduktion und entsprechend stark ist die AVL in der "Königsklasse" vertreten. Erst vor wenigen Wochen wurden sechs Prüfstände an Red Bull Racing geliefert, die ja den Honda-Motor nach dem angekündigten Ausstieg der Japaner nun selbst weiterentwickeln müssen. Die Zusammenarbeit betreffe vorwiegend Prüfstände, sagte List. Dass es vielleicht in Zukunft einmal einen AVL-Motor in der Formel 1 geben könnte, hält er für unwahrscheinlich.

Mit Blick auf 2025, wenn die neue Generation an Formel 1-Motoren eingesetzt wird, tue sich auch bei der AVL schon einiges. Als Zulieferer und Entwicklungspartner spüre man schon die Vorwehen: "Bei uns werden jetzt schon dafür Grundlagen geschaffen", so List. Einen wesentlichen Beitrag soll auch die neue Motorsport-Direktorin der AVL leisten: Die deutsche Rennfahrerin Ellen Lohr ist Michael Resls Nachfolgerin. Die ehemalige Mercedes-Werksfahrerin hat als bisher einzige Frau ein Rennen der DTM gewonnen und zwar Hockenheim 1992.