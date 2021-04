Österreichischer Kinderfahrradhersteller woom lässt Bikes in Polen fertigen

Der österreichische Kinderfahrradhersteller woom mit Sitz in Klosterneuburg baut seine Fahrrad-Produktion um. We im Vorjahr angekündigt, wird die Produktion seiner Fahrräder für die europäischen Absatzmärkte nach Europa geholt: In einem Werk des deutschen Unternehmens Sprick Cycle GmbH in Świebodzin im Westen von Polen laufen seit Anfang des Jahres woom Original bikes - also die klassischen Kinderfahrräder woom 1 bis 6 - vom Band.

"Mit Sprick hat woom einen verlässlichen Partner mit langer Tradition im Fahrradbau gefunden. In zwei kompletten Laufradstraßen für Fahrräder in allen Größen und mit Hilfe von hoch automatisierten Verfahren für Einspeichung und Zentrierung sollen bis Ende 2021 bereits 115.000 woom-bikes endgefertigt werden. Das ist knapp 40 Prozent der gesamte Jahresproduktion. Daneben laufen die Vorbereitungen für die polnische Endfertigung der woom OFF-Mountainbikes auf Hochtouren", heißt es in einer Aussendung.

Riesenchance

„Die fortschreitende Automatisierung, aber auch die rückläufige Entwicklung bei den Zulieferern der Automobil- und Luftfahrtindustrie eröffnen Möglichkeiten bei der Produktion und Montage von Fahrrädern in Europa“, sagt woom-Geschäftsführer Guido Dohm. “Bisher hat die Bike-Industrie ihre Komponenten fast ausschließlich von Spezialisten aus Asien bezogen. Jetzt wird es möglich, mit Zulieferern in Europa zu entwickeln und zu produzieren. Da sehen wir eine Riesenchance für woom.“

Statt die Komponenten 30 Tage auf See von Asien nach Europa zu verschiffen, können diese Komponenten in Zukunft binnen weniger Tage innerhalb der EU per Lkw an die Fertigungslinien gebracht werden.